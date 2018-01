Die Problembärin muss kämpfen!

Die Worte vom höchsten Richter des Landes zeigen nun, welchen Groll die Ministerin auch in der Justiz ausgelöst hat. Lars Brockers Aufgabe ist es als Mr. Judikative von Rheinland-Pfalz, die Stimmung zu spiegeln, die sich in der Justiz aufstaut. Die Ministerin würde gut damit fahren, aus mancher Aussage ihre Lehre zu ziehen. Bewiesen hat Spiegel in den jüngsten Monaten, dass sie dazulernen kann. Beim Abschiebegefängnis in Ingelheim hat sie auf chaotische Zustände reagiert und die Sicherheit verschärft, in Pirmasens erwägt sie nun eine Wohnsitzauflage für Flüchtlinge. Dennoch muss die Grünen-Politikerin aufpassen, dass nicht weitere Negativ-Schlagzeilen folgen – und sie das Problembärin-Image nie mehr los wird. Sonst wird es eng für die Ministerin.

f.schlecht@volksfreund.de