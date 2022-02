CDU : Der Countdown läuft schon

Die Landes-CDU stellt sich neu auf: Die in die Jahre gekommene Partei will unter dem designierten künftigen Vorsitzenden Christian Baldauf jünger und weiblicher werden. Diesem Ziel wird Baldaufs Personaltableau gerecht.

Die Vorpremiere ging jedenfalls schon mal in die Hose. Die überraschende Rolle rückwärts eines in der Öffentlichkeit völlig unbekannten Gegenkandidaten Baldaufs wirft kein gutes Licht auf die Partei. Der Eindruck: Das Chaos in der CDU geht weiter. Der neue Parteichef hat nicht viel Zeit, den Abwärtstrend zu drehen. Gelingt Christian Baldauf dies nicht, wird es in zwei Jahren den nächsten Neubeginn geben.