Wahl in Traben-Trarbach Ein Amt, garniert mit schwerer Kost: Warum Stadtbürgermeister Langner nicht langweilig wird

Als langweilig mag so mancher Traben-Trarbacher die Wahl des Stadtbürgermeisters empfunden haben. Business as usual, der Neue ist der Alte, nur einer stand zur Wahl.

Patrice Langer hat derweil keine Langeweile zu fürchten. Die Zahl der anstehenden Projekte ist ebenso lang wie die der Hürden auf dem Weg zur Umsetzung und die Liste der Stellen, wo es an Geld mangelt. Gleichzeitig gibt’s hier oft mehr Nörgler als Engagierte, was die Nerven strapaziert.