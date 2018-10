später lesen Essen „Kraut und Rüben“ Teilen

Twittern

Teilen



Frisches Obst und Gemüse bietet heute jeder Supermarkt an. Doch ab und zu sollte man sich besinnen, was nun in der speziellen Jahreszeit Saison hat. Wenn es draußen herbstlich bunt ist und die Blätter fallen, stehen spätestens zur Gans die Kohlsorten auf dem Speiseplan. Harald Rüssel