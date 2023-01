Kommentar zum Alarmplan : Kreis wach, Land schläfrig

Die Antwort des Landes ließ den Anschein aufkommen, der Eifelkreis würde beim Thema Alarmplan schlafen. Das Gegenteil ist der Fall: Der Kreis ist hellwach – das Land döst noch vor sich hin.

Dass es an einem Verwaltungsschritt hängt, dass solche Meldungen entstehen, dürfte manchen Bürger verunsichern. Thema Sicherheit: Ob es auf dem Papier einen solchen Plan gibt, ist nicht wichtig. Wichtig ist, was drinsteht. Dass der Eifelkreis sogar eine eigene Stelle dafür schafft, zeigt deutlich, dass man dem Thema große Bedeutung zuspricht. Ob das auch in anderen Landkreisen derart professionell erfolgt (oder nur etwas hochgeladen wird, dass was da ist und man nicht gegen das Gesetz verstößt), muss anhand des Einzelfalls geprüft werden. Vom Land, das hier seine Hausaufgaben machen muss, indem es der ADD auch die Fachaufsicht zuspricht.