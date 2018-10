Landarztquote: Trostpflaster für klaffende Wunden

Wenn die ersten Studenten 2030 arbeiten, wird der Hausärztemangel schon seit vielen Jahren grassieren. Selbst wenn Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in einem großen Paket in Telemedizin investiert und Medizinstudenten künftig praktische Teile ihrer Ausbildung in Trier bestreiten dürfen, braucht es weitere kreative Wege, um medizinische Versorgung auf dem Land zu sichern. Denn die Quote ist nur ein Trostpflaster auf schon lange klaffenden Wunden.

