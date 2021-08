Triathlon : Jens Roth stellt sich europäischer Konkurrenz

Zittau Erstmals nicht als Deutscher Crosstriathlon-Meister startet der 33-Jährige von Tri Post Trier bei der Xterra-Europameisterschaft.

Vielleicht ist es sogar von Vorteil, dass Jens Roth am heutigen Freitag (20.8.) und am Samstag (21.8.) nicht als amtierender Deutscher Meister bei einer Xterra-Europameisterschaft in Zittau im deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck am Start steht. Der Druck ist jedenfalls geringer, seit er am letzten Juli-Samstag in Schalkenmehren nach dem Gewinn von fünf Deutschen Meistertiteln in Folge im Crosstriathlon in Schalkenmehren nur Vierter wurde. „Obwohl ich vor zwei Jahren Zweiter in Zittau war, gehöre ich diesmal nicht zu den Favoriten“, sagt Roth. „Die aktuelle Form lässt das einfach nicht zu“, erläutert der 33-Jährige von Tri Post Trier.