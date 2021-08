Ahrtal-Spendentriathlon : Ahrtal-Spendentriathlon übertrifft alle Erwartungen

Trier/Mertesdorf/Insul Schwimmend, mit dem Fahrrad und laufend haben der Trierer Jens Roth und David Breuer aus Insul eine Brücke zwischen Mosel- und Ahrtal geschlagen, um Spenden für Michael Luys Handwerker-Hilfsaktion zu mobilisieren.

„Es ist unglaublich, wie das von den Leuten angenommen wird“, sagte Roth, der am vergangenen Freitag (13.8.) zunächst zusammen mit Breuer zwei Kilometer im Mertesdorfer Freibad, wo Luy als Bademeister arbeitet, schwamm, um dann 90 Kilometer Rad fahrend und einen Halbmarathon laufend in rund fünf Stunden symbolisch eine Brücke nach Insul zu schlagen.

Von dort berichtete Breuer, wie es aussieht: Der gröbste Schlamm, Geröll und was sonst noch angeschwemmt wurde, ist mittlerweile entfernt worden. Unser Haus ist auch entkernt und die Trockengeräte stehen drin. Momentan kann man nur abwarten“, erzählte der 30-Jährige. Nachdem der Profi-Triathlet viele Tage mit Schaufel und Besen statt laufend, schwimmend oder radfahrend seine Muskeln trainiert hatte, kann er deshalb auch wieder trainieren. „Der Sport hilft ein bisschen Abstand zu bekommen. Das ganze dauert ja mal mindestens ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, bis mal wieder Normalität herrscht. Wenn man dauernd darüber nachdenkt und grübelt, geht man wohl kaputt daran. Mal für ein paar Stunden etwas Normales zu machen, ist hilfreich und bringt noch einmal Schwung in die Sache“, sagt er. Deshalb war es für ihn keine Frage, Roths Spendentriathlon für seinen Heimatort aktiv zu unterstützen.

Mit seiner Frau und dem einjährigen Nachwuchs ist Breuer erst einmal zu den Schwiegereltern gezogen. Seine Familie habe den Vorteil, dass sie beim Abschluss der Versicherungen fürs Haus „das Häkchen an der richtigen Stelle gemacht“haben, also gegen Elementarschäden versichert sind. Viele, die ihr Haus 200 Meter von der Ahr entfernt haben, hätten keine Absicherung. „So nach drei, vier Wochen wird den Leuten erst so richtig klar, was zerstört worden ist. Da ist jeder Cent Gold wert“, betont Breuer, wie wichtig die Hilfsaktion ist.