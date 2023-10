Daun/Bitburg Was die Europäische und die Asiatische Hornisse unterscheidet

Die vermutlich mit Importwaren eingeschleppte Asiatische Hornisse (nicht zu verwechseln mit der Die Riesenhornisse (Vespa mandarinia), die in Deutschland nicht vorkommt, ist kleiner als ihre europäische Verwandte; die Königinnen werden etwa drei Zentimeter groß, die Arbeiterinnen bis 2,4 Zentimeter. Die mehrere Tausend Tiere zählenden Völker bauen ihre Nester vor allem in hohen Baumwipfeln. Sie haben einen schwarzen Kopf mit orangefarbener Stirn, der Thorax ist schwarz, der Hinterleib ebenfalls schwarz mit orangefarbener Spitze. Die Asiatische Hornisse ist wegen ihres hohen Gefährdungspotenzials für Honigbienen meldepflichtig (Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz, Telefon 0261/1202109).