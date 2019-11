Forum : Alles gesehen? Von wegen!

Weltweit einmalig, diese Kolumne. Glauben Sie nicht? Na, dann lesen Sie mal!

Es ist dies, Donnerwetterkrakenwetter, die sechshundert­ste Ausgabe unserer kleinen Show. Sechs null null. Anderthalb Millionen Buchstaben, ungefähr. Immer wieder neu gemischt, weltweit einmalig. Nanu, fragen Sie, was soll das, was für eine Chuzpe, weltweit einmalig, dreht er jetzt durch?

Kenne ich, kenne ich! Du stehst morgens auf und denkst, dass du alles gesehen hast ... und dann passiert etwas, das nie passiert ist, dann bekommst du Post, die du nie bekommen hast, dann triffst du Leute, die du nie getroffen hast. Das ist das Wunderbare am Journalismus: Jeder Tag ist überraschend, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist spannend.

Herr L. aus Sch. an der Mosel schreibt mir. Er ist sicher, mein Foto in der Zeitung beweise es, dass ich „die Meisterschaft der Seele erreicht“ habe. Oha! Mit Hilfe eines Pendels oder einer Rute und den Schwingungen von Fotos stellt er zweifelsfrei fest, ob Menschen leben oder tot sind. Und sorgt dafür, dass sie den ihnen angemessenen Rang in der hierarchischen Schöpfung erhalten, als „Meister“ oder als „normal sterblich“. Um dies der Nachwelt zu dokumentieren, möge ich über ihn schreiben oder einen Film drehen.