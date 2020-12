Forum : Und du glaubst nicht an Wunder?!

Alles ist relativ. Weihnachten, diesmal anders. Festlich? Fröhlich? Besinnlich? Beschaulich? Machen Sie das Beste daraus.

Bei uns giften manche, sie dürften ihre Meinung nicht sagen. Das dürfen sie aber doch, auf Demos, oder in Zeitungen, die sie als Lügenpresse verhöhnen, was komplett gaga ist, denn dann wäre das, was die Lügenpresse-Krakeeler in der Lügenpresse sagen, ja … gelogen.