Das Virus verändert alles, auch die Sprache – Corona ist ein Superspreader unter den Wörtern.

Tausend Wörter also umfasst das Corona-Universum inzwischen. Tausend Wörter, die wir ständig hören und lesen. Was macht das mit uns? Sprache wirkt subtil auf die Psyche. Ein Beispiel: noch. Das winzige, uralte, an sich virusfreie Wort ploppt im Corona-Kontext wieder und wieder auf. In Nachrichten, in Zitaten, in Kommentaren. Noch ist alles nicht so schlimm wie befürchtet, sagt jemand. Noch sind die Krankenhäuser nicht überlastet, sagt ein anderer. Noch gibt es genug freie Intensivbetten, sagt der nächste. Noch, noch, noch – das signalisiert: jetzt, im Moment, ist es okay, aber bald (morgen, in zwei Wochen, in einem halben Jahr) nicht mehr. Bei manchem Hörer und Leser verfestigt sich das Gefühl: Oh weh, das wird böse enden. Wird es? Das hängt von uns allen ab.