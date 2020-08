Forum : Denn sie wissen nicht, was sie tun

Wo der Zweifel ist, da ist die Freiheit. Seid kritisch, sagt eure Meinung – und passt auf, mit wem ihr euch einlasst.

Upps. Es ist so weit. Das deutsche Volk hat sich erhoben, schreibt mir einer, und es ist dabei, „wie Dornröschen wach geküsst zu werden – ja, sich selber wach zu küssen, indem es die Lügen, die schamlosen Lügen seiner Bevormunder und Freiheitsrauber erkennt, und, was ganz wichtig ist: die Lügner und ihre Lügen offen und ohne Scheu beim Namen nennt.“

Okay. Wieder so ein Verschwörungsschwurbler, der meint, die Corona-Pandemie sei „die Umsetzung einer Agenda, um die Menschen weltweit und endgültig ihrer Freiheit zu berauben.“ Wieder so ein Provokateur, der meint, Journalisten seien „Auftragsfälscher“, „Wirklichkeitsverdreher“ und „Volksverdummer“, gleichgeschaltet und gesteuert von der Regierung. Wieder so ein Radikalinski, der meint, ... Moment mal, hoppla, es handelt sich um einen verurteilten Volksverhetzer und Holocaust-Leugner, wie die Recherche seiner Vorgeschichte zeigt.