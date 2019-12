Forum : Das Gelächter der Hyäne

Jemanden im Netz zu lynchen ist einfacher, als einen positiven Hype auszulösen ...

„Auf Wunsch macht sie einen Künstler, einen Gesetzesentwurf, einen Film oder eine Elektroband zur Schnecke. Ganz allein zieht sie in vier Tagen wie eine ganze Armee gegen den Feind zu Felde. [...] In achtundvierzig Stunden verpestet sie das Netz. [...] Danach läuft es von selbst – die Journalisten lesen Twitter und die Kommentare und fühlen sich verpflichtet, auf den Schwachsinn einzugehen, den sie dort finden. Also egal, was sie schreibt, es setzt sich fest. […] Jemanden im Netz zu lynchen ist einfacher, als einen positiven Hype auszulösen – sie behauptet zwar, dass sie beides kann, aber die Zeichen stehen auf Brutalität. Nur wer zuschlägt, findet Gehör – und man braucht immer ein männliches Pseudonym, um jemanden zu dissen. Der einzige Klang, der die Schwachköpfe in den Hinterhöfen des Webs beruhigt, ist der des Knüppels […] Dann bittet man sie, einen Konkurrenten, Freund oder Gegner auseinanderzunehmen. Für zweihundert Euro bricht sie ihm virtuell ein Bein, für das Doppelte zerstört sie seine Webreputation, und wenn man genug Kohle einsetzt, kann sie ihrem Nächsten das Leben buchstäblich zur Hölle machen. Internet ist das Medium für anonyme Denunziation, Rauch ohne Feuer und Gerüchte, die sich verbreiten, ohne dass man versteht, woher sie kommen.“