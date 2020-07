Forum : Gangster, Spinner und andere Plagen

Mamma mia, Post von einem dieser Pöbe­lanten, was für ein, Pardon, Kotzbrocken. Er schrei(b)t: Zensur! Drecksblatt! Lügenpresse! Und mutmaßt, dass „die Schisser“ vom Volksfreund sich nicht trauen, seine Texte, seine Leserbriefe zu bringen. Weil er die Wahrheit aufdecke, aber „die Schisser“ hätten ja Order von oben ...

Ach, die Leier wieder. Also gut, nur Mut: In dieser Zeitung darf jeder seine Meinung sagen.

Herr D. meldet sich aus Irland per „Priority Aerphost“, er sei auf der Suche nach Mr. X. und dem Pinguin – zwei mutmaßlichen Gangstern, die im ehemaligen Nato-Bunker von Traben-Trarbach mit ihrer Bande krumme Dinger gedreht haben sollen (Drogen, Waffen, Falschgeld, Kinderpornos) und jetzt in U-Haft auf ihren Prozess warten. Er wolle ihnen das Gelände auf dem Mont Royal in Traben-Trarbach abkaufen. Für zwei Millionen. Und so weiter.