Forum : Henne oder Ei, Ei oder Henne

Ei, ei, ei … ein bisschen Philosophie. Was war zuerst da: die Henne oder das Ei? An der Frage haben sich große Denker abgearbeitet – vergeblich. Es gibt keine Antwort.

Das Henne-Ei-Problem ist eine Metapher und begegnet uns ständig im Alltag, immer wenn wir über Kausalzusammenhänge grübeln und nicht sicher sind, was Ursache ist und was Wirkung.

Oder: Weil das Virus so gefährlich ist und Menschen so krank macht, dass manche sterben (Ursache), interessiert sich die gesamte Menschheit dafür (Wirkung). Eindeutig.

Ist das so, oder meinen wir das nur, weil uns pausenlos Corona-News umschwirren? Was ist Ursache, was ist Wirkung? Was war zuerst da, im medialen, ähm, Hühnerstall: das Ei oder die gackernde Henne?