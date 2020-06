Forum : Huck, Benjamin und die Seuche

Lachen macht glücklich. Lachen macht sexy. Lachen ist die beste Medizin. Wirkt immer. Ganz besonders in diesen trüben Zeiten. Probieren Sie es mal aus.

Seltsam, dieser Gedankenblitz, so seltsam, dass ich anfange zu lachen, als ich darüber nachdenke, welches Teufelchen mich angestupst hat. Huch! Lachen über die todbringende Seuche? Ist das erlaubt? Und was, bitte schön, ist an der Pressemitteilung (PM) des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Nr. 164-3/20 über die Änderungsverordnung zur 9. Corona-Bekämpfungsverordnung (ÄVO Bordelle) so lustig? Und wieso fällt mir … Mark Twain ein?