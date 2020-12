Forum : Wir sind Trier – das macht Mut!

Es ist die eine Frage: Warum? Die Amokfahrt in Trier. Warum, frage ich mich, warum, fragen Sie sich, die Leserinnen und Leser des Volksfreunds. Es gibt keine Antwort auf diese Frage, nicht jetzt, vielleicht nie.

Nicht spekulieren. Berichten, was ist, nicht was sein könnte. Das nervöse Gezappel aus dem Netz nicht ungeprüft zur Nachricht aufblasen. Zum Beispiel, was die Verschwörungsschwurbler munkeln, die behaupten, sie wüssten, was den Amokfahrer durchdrehen ließ. Oder die Hetzer mit ihren widerlichen Parolen. Keine Details, nicht hier. Ich biete den Spinnern, Besessenen, Verblendeten, Wirrköpfen kein Forum.