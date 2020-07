Forum : Erwischt – danke, Kommissar Zufall!

Immer das gleiche Muster: ein Briefumschlag, darin Schnipsel aus der Zeitung, pedantisch aufgeklebt auf ein Din-A4-Blatt, dazu einige mit Kugelschreiber hingesaute freche Zeilen, anonyme Schmierereien, Absender unbekannt – bis jetzt.

Caramba! Auf frischer Tat ertappt. Das Rätsel ist gelöst, der Unhold hat sich selbst verraten, seine Tarnung ist aufgeflogen. Nach all den Jahren habe ich nicht mehr damit gerechnet.

Journalisten arbeiten wie Detektive. Was immer sich ereignet – es wirft Fragen auf. Wer, was, wann, wo, wie, warum. Informationen sammeln. Fragen. Bewerten. Nachfragen. Recherchieren. Hinterfragen. Prüfen. Nachhaken. Ermitteln. Untersuchen. Interpretieren. Enthüllen. Und wenn es sein muss, noch mal von vorn. So lange, bis eine Nachricht, bis eine Geschichte daraus geworden ist, oder auch nicht.