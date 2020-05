Forum : Ein Puzzle mit Milliarden Teilen

Die Wahrheit, schreiben Sie bitte die Wahrheit, verlangt eine Leserin. Was steckt wirklich hinter diesem Virus? Sind die Zahlen echt? Was meint das Volk? Mehr Mut zur Wahrheit! Kritische Fragen! Unzensierte Pressefreiheit!

Die Leserin empfiehlt: Machen Sie sich mal schlau über die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ihren Hauptsponsor Bill Gates, machen Sie sich mal schlau über Dr. Bodo Schiffmann, machen Sie sich mal schlau über die neue Partei Widerstand 2020 – kein Fake, keine Verschwörungstheorie, steht alles im Internet ...

Es ist wie immer in Krisen-Zeiten: Unerhörtes ereignet sich, gefährlich und unheimlich, schwierig zu begreifen, zu erklären, zu deuten. Die Menschen sehnen sich nach (einfachen) Antworten auf (komplizierte) Fragen. Je größer das Rätsel, die Verunsicherung, die Angst, desto stärker die Zweifel an dem, was die „da oben“ mit dem „Volk“ veranstalten – unterstützt von den „gleichgeschalteten Medien“. Gerade geht’s mal wieder exponentiell ab.