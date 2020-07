Forum : Die schönen Tage von Neapel

Lesen macht schlau. Wer liest, weiß mehr. Wer liest, hat mehr Fantasie. Wer liest, ist kritischer. Der Mensch ist süchtig nach (guten) Geschichten. Also los:

Zeitsprung. Bald, sehr bald schon, braucht niemand mehr eine Fremdsprache zu lernen, glauben Forscher. Englisch, Französisch, Chinesisch, Spanisch, Italienisch, Russisch – egal, wen wir wo treffen, wir palavern in naher Zukunft mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Maschinen. Gut möglich, dass wir irgendein Ding im Ohr tragen, das in Echtzeit übersetzt, in jede und aus jeder Sprache. Wie der Babelfisch im Kultroman Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams.

Es heißt, dass in der digitalen Welt nichts unmöglich ist. Zum Beispiel mit zwei Wörtern König werden? Mit nichts als einem Handtuch im Gepäck durchs Universum reisen? Nein, so etwas gibt’s nur in der Fantasie, in Erzählungen, die Menschen sich ausdenken, keine Maschinen. Erzählungen wie Mein Urgroßvater und ich oder Per Anhalter durch die Galaxis – ein Meisterwerk der Satire, irrlichternd zwischen Weltgeist und Zeitgeist, Wahnsinn und Wahrheit, Witzelsucht und Aberwitz.