Forum : Gefangen in der Matrix

Bar jeder Vernunft: Irgendwo passiert unsagbar Trauriges, unfassbar Entsetzliches, unheimlich Gefährliches. Alle stürzen sich darauf, jeder will wissen, was los ist, blitzartig verbreiten sich Meldungen – und Falschmeldungen.

Im Internet steht‘s, hundertfach, tausendfach verlinkt und geteilt. Stimmt also, sagen manche. Muss stimmen. Die Fotos und Videos beweisen es. Brisante Infos. Und in den Systemmedien, im Volksfreund, kein Wort davon. Zensur! Leute, Leute …

Ja, ja, das Netz ... es ist voll von Fake-News. Mal als Satire inszeniert, mal in der Absicht, Stimmung zu machen, Hass zu säen, die öffentliche Meinung zu manipulieren, mal einfach nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Masche zieht: Viele Nutzer fallen darauf herein, sie werden ängstlich, hysterisch, wütend.

Schreiben Sie endlich, was dahintersteckt, verlangt ein Volksfreund-Leser, er habe die Tatsachen selbst im Internet recherchiert. Ein anderer meint, er sei gezwungen, sich im Ausland zu informieren, um die Wahrheit zu erfahren, die deutschen Medien dürften ja nicht berichten, was Sache ist – danke, Merkel! Und so weiter.

Das Netz ist eine Lügenmaschine: fingierte Nachrichten, wabernde Gerüchte, verkürzte Zitate, aus dem Zusammenhang gerissene Videos und Fotos – fertig ist die Verschwörungsfantasie. Manche Menschen fühlen sich von Fake-News bestätigt, weil die in ihr Weltbild passen. Etwa so: Die Regierung betuppt uns, große Konzerne unterjochen uns, die Medienfuzzis in Deutschland sind eh „von oben“ gesteuert und vertuschen, was wirklich geschieht. Siehste!