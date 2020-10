Forum : Schenken Sie mir Ihr Lieblingswort!

Ach, ist das herrlich: ein Bad im Wörter-See, erquickend und labend. Lust auf einen Tauchgang? Ich nehme Sie mit …

Oh verflixt, falsch herum, Tschuldigung, so ist es richtig:

Was ist zu tun? Die Auflösung folgt am Ende der Kolumne.

Dazu wäre allerhand mehr zu sagen, ich schätze, fünf Millionen mal mehr – so viele Wörter gibt es im Deutschen (von den fünfeinhalb Milliarden Wortformen in der digitalen Duden-Datenbank zu schweigen). Ich hätte Spaß daran. Zum Beispiel die Frage zu klären, warum der Jägersmann nach Meinung der Sprach-Gurus vom Duden das Zeitliche gesegnet hat (siehe Forum vom 26./27. September), der Jägermeister dagegen quicklebendig auf die Pirsch geht, obwohl genauso veraltet wie der Jägersmann. Und was ist mit der Jägersfrau? Eine Frau, die jagt? Die Frau eines Jägers? Nein, kommt nicht vor. Dafür die Jägermeisterin, erst seit vier Auflagen gendergerecht dabei, doch genauso betagt wie der Jägermeister – beides alkoholische Getränke, sonst nichts. Was zu der nächsten Frage führt: Sitzt in der Duden-Redaktion womöglich ein Verehrer des Kräuterlikörs? Oder der Kräuterlikörin?