Forum : Ha, was für eine Motzgurke!

Was Sie schon immer über Meinungsfreiheit wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten …

Es ist und bleibt kompliziert. Manche Menschen meinen, dass sie ihre Meinung in Deutschland nicht sagen dürfen. Dies beklagen sie zum Beispiel in Leserbriefen. Sie sagen öffentlich, dass sie meinen, dass sie ihre Meinung nicht sagen dürfen. Sie nutzen die Freiheit der Meinung, die es nach ihrer Meinung nicht gibt.

So, bevor wir das Hirn noch mehr verzwirnen: Die Meinung ist frei, und ich halte es aus tiefster Überzeugung mit dem Aufklärer Voltaire (1694-1778): Ich mag verdammen, was Sie sagen, aber ich werde alles dafür tun, dass Sie es sagen dürfen!

Vielleicht so: Boah, was für ein Traumtor! Uuih, eleganter Vortrag! Nee, da verdribbelt und verzettelt sich einer gewaltig! Ach, wie müde, nimm mal Tempo auf, Junge! Oh je, das sieht nach Stress und einem Hochrisikospiel aus! Ha, was für eine Motzgurke, ganz schön frech, holzt heftig rum, zu aggressiv, muss ich abpfeifen! Rote Karte!