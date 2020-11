Forum : Unmöglich vorherzusagen

Es ist vorbei. Aus. Schluss. Feierabend. Er hat verloren. Er sieht es, nach einigem Hin und Her, anscheinend ein. Er kapituliert. Uff! Donald Trump schleicht sich. Still und leise, für seine Verhältnisse.

Was ist in den vier Jahren des Trumpismus nicht alles orakelt worden. Vom Ende der Welt war die Rede, von Chaos, Krieg, Untergang. Zuletzt: Was, wenn der Polit-Clown nicht weichen will? Wenn er seine Anhänger aufhetzt? Wenn er einen Bürgerkrieg anzettelt?

Ein klitzekleines Beispiel: Zufällig fiel mir dieser Tage die Ausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 14./15. Januar 2017 in die Hände. Darin eine Betrachtung über Trump, den damals frisch gewählten 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, kurz vor seinem Einzug ins Weiße Haus. Zitat: „Das Amt wird ihn zwingen, seine Rhetorik zu mäßigen. Die Einbettung in das Geflecht der Administration wird seiner Impulsivität Zügel anlegen, die Professionalität gerade der republikanischen Abgeordneten und Senatoren in beiden Kammern des Kongresses wird seinem Dilettantismus entgegenarbeiten. Zugleich wird die mächtigste Zähmungsinstanz, die weltpolitische und inneramerikanische Realität, an die Arbeit gehen und die unausgegorenen Ankündigungen und Versprechen des Kandidaten so lange kräftig zurechtstutzen, bis von ihnen nur noch wenig übrig ist. So ging es noch jedem Heißsporn und Neuling in der Politik. So wird es auch diesem gehen.“