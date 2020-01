Forum : Heidewitzka, Herr Kapitän ...

Es wird feierlich. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für die Nationalhymne!

Die Frage der Woche: Süßes oder Saures? Hat nichts mit dem Halloween-Gewese zu tun. Ist bloß eine Entscheidungshilfe für mich. Was wird Thema, wie lege ich die Kolumne an? Süßes = lecker, luftig, lustig. Saures = tiefgründig, trocken, tonnenschwer. Stoff genug gibt’s für beides. Ach, wissen Sie was: Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst, ich gebe Ihnen Süßes ...

Witzig: Der Trizonesien-Song war eine Zeit lang die heimliche deutsche Nationalhymne (eine offizielle gab es nicht) und ist zum Beispiel bei Fußballspielen oder Radrennen intoniert worden. Bundeskanzler Konrad Adenauer sagte laut Protokoll am 19. April 1950 in einer Pressekonferenz: „Ich glaube, es war im vorigen Jahr, da war im Kölner Stadion eine sportliche Veranstaltung gegenüber Belgien. Es war auch manches belgische Militär in Uniform da vertreten, und schließlich wurden die Nationalhymnen angestimmt, und die Musikkapelle [...] hat ohne besonderen Auftrag, als die deutsche Nationalhymne angestimmt werden sollte, das schöne Karnevalslied Ich bin ein Einwohner von Trizonesien angestimmt. Was ich Ihnen jetzt sage, ist vertraulich für Sie, das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Da sind zahlreiche belgische Soldaten aufgestanden und haben salutiert, weil sie glaubten, das wäre die Nationalhymne.“