Forum : Im Jurassic Park der Sprache

Maskulinum, generisches Maskulinum. Das klingt wie der Name eines Dinosauriers. Archaeopteryx, Diplodocus, Triceratops und dergleichen. Ausgestorben, verblichen, längst in die ewigen Jagdgründe des Jurassic Parks eingegangen. Dahin gehört, meinen manche, auch das generische Maskulinum, ein Dino der Sprache. Gleich mehr.

Da ist den männlichen (!) Bossen der deutschen Autoindustrie ja wirklich mal wieder ein Coup gelungen. Statt endlich Öko-Autos und Lastenfahrräder zu bauen, überschwemmen sie unsere schöne Sprache mit perfider Schleichwerbung. In immer mehr Texten finden sich die Mercedes-Sterne. Ich möchte wissen, wie viel Geld für diese hinterfotzige Imagekampagne verpulvert wird. Der Gipfel der Frechheit ist, dass die listig verfremdeten Sternchen auch noch als gendergerecht ausgegeben werden. Das ist pure Heuchelei! Seit wann sind Premium-Automarken gendergerecht?

Jetzt sollen ja per Gesetz endlich mehr Quotenfrauen in die Vorstände. Gut so! Man kann nur hoffen, dass die dem Irrsinn ein Ende machen.