Forum : Ach, diese Hütchenspieler

Mannomann! Es ist nur eine dieser Umfragen, aber es passt in den Trend, und es ist … Mannomann!

Also: Im Auftrag des Centrums für Strategie und Höhere Führung hat das Institut für Demoskopie Allensbach zwischen dem 6. und 14. Mai repräsentativ 1013 Deutsche über 16 Jahren gefragt: „Man hört ja manchmal Meinungen, dass es bei den Maßnahmen gegen die Corona-Krise um etwas ganz anderes geht als das, was Politik und Medien sagen. Ist da Ihrer Meinung nach etwas dran, oder ist das Ihrer Meinung nach ein unbegründeter Verdacht?“

Ursachenforschung. Das Geschäft mit der Angst vor Krankheit, Tod und Ungewissheit ist so alt ist wie die Menschheit. Gerade brummt es mal wieder. Krise! Jeder will wissen, was ist und was wird, keiner weiß es – auch wenn manche so tun, als ob.