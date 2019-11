Forum : Nie dürft ihr so tief singen

Rechts oder links. Lechts oder rinks. Wie schnell ist ein Buchstabe verdreht, verschluckt, versemmelt – und alles sieht ganz anders aus.

Vielen Dank, Frau Pauli, faszinierend, was ein einziger Buchstabe in Gang setzen kann. Bei mir: Kopfkino, Film ab. Die drei Tenöre schwimmsingen in einem Kakao-See, sie schmettern den Kästner-Hit „Es gibt nichts Guuutes außer: Man ­tuuut es“; plötzlich, blubb blubb, versinken DomingoPavarottiCarreras, blubb blubb, weg sind sie – und tauchen als bessere Bässe wieder auf, von Heinz Erhardts „Tauchenichts“ schwärmend, der ihnen in der Tiefe begegnet sei: „Wer wagt es, Knappersmann oder Ritt, zu schlunden in diesen Tauch?“ Oder so: „Wer wagt es, Knippersmann oder Ratt, zu schlauchen in diesen Tund?“