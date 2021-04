Forum : Und jetzt: Champagner!

Schluss. Wie: Schluss? Ja: Schluss! Die sechshundertsechsundsechzigste Folge dieser Kolumne ist die letzte.

Omnia tempus habent. Alles hat seine Zeit. Ich nicht. Ich habe keine Zeit mehr, jedenfalls nicht für diese Kolumne. Neue, andere Aufgaben im Management und so. Nur ab und zu mal, wenn sich doch ein Zeitfensterchen öffnet? Nö. Kolumne bedeutet, klassisch: in einem eigenen Sound (der wäre vorhanden), an einem festen Platz (der wäre vorhanden), in einem bestimmten Rhythmus (der wäre weg). Und deshalb: Schluss.