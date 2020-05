Forum : Xavier, Sido, Attila und die anderen

HINWEIS

Liebe Leserin, lieber Leser!

Haben Sie Anmerkungen zu Artikeln oder Kommentaren? Kritische Einwände? Hat ein Thema, über das wir berichtet haben, Sie besonders bewegt? Schreiben Sie uns! Ihr Leserbrief sollte maximal 2500 Zeichen inklusive Leerzeichen lang sein. Wir behalten uns vor, sinnwahrend zu kürzen. Die Einsender sind damit einverstanden, dass ihr Name und der Wohnort in der Zeitung und im Internet auf volksfreund.de veröffentlicht und archiviert werden. Geben Sie neben Ihrer vollständigen Adresse bitte zusätzlich eine Telefonnummer an (für eventuelle Rück­fragen der Redaktion).

Und so erreichen Sie uns:

E-Mail: leserbriefe@volksfreund.de

Brief: Trierischer Volksfreund, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8, 54294 Trier