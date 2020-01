Forum : Sozialer Klebstoff

Wer mit wem? Seit unsere Ahnen von den Bäumen herabgestiegen sind, gibt es Klatsch und Tratsch.

Oh là là! Die Liebe! Kate und William, Meghan und Harry, die Royals. Katarina und Marco, die Politikerin und der Sportler. Opa Hans und Oma Käthe, die diamantenen Hochzeiter. Sie alle erzählen uns in der Zeitung aus ihrem Leben. Leidenschaft und Lust, Glück und Unglück. Ach, wie herrlich das menschelt. Herzschmerzschluchz.

Tja, ob es uns gefällt oder nicht: Nichts interessiert den Menschen so sehr wie der Mensch. Daran hat sich nichts geändert, seit unsere Ahnen von den Bäumen herabgestiegen sind. Überleben konnte nur, wer das Sozialgeschehen in der Horde verstand: Wer ist wichtig? Wer paart sich mit wem? Wer ist mit wem verbündet, wer zerstritten? Die Anthropologen sagen: Erst gab es das wechselseitige Lausen, so bahnten die Altvorderen Freundschaften an, pflegten sie, führten sie vor. Als die Horden größer wurden und das Dasein komplexer, reichte die Pelzpflege nicht mehr. Homo sapiens entwickelte eine andere, eine fabelhafte Form der Kommunikation: Sprache.