Forum : Bitte übernehmen, Sisyphos!

Im Nachhinein wissen alle immer alles besser.

Ein Nachklapp zur Kolumne von Heiligabend („Und du glaubst nicht an Wunder?!“), die sich vorwiegend darum drehte, dass auf der Welt und im Leben alles relativ ist. Not und Elend ebenso wie Glück und Erfolg. Frau Schmitt und Frau Brenner und einige andere Leserinnen und Leser finden: schöner Beitrag, aus tiefster Seele gesprochen, auf den Punkt gebracht. Danke!

Edmund Bohr aus Baldringen im Hochwald meint: „Ich hoffe nur, dass diese wertvollen Gedanken nicht mit der Zeitung in die Tonne wandern. Immer wieder stelle ich mir die Frage: Wie können wir erreichen, dass solche Themen längerfristig in den Köpfen der Menschen verharren und umgesetzt werden, so dass sie mit zu Veränderung und Besserung beitragen? Könnte man dies nicht kontinuierlich – wie die tägliche Werbeflut, welche uns erfolgreich suggeriert, was wir alles unbedingt benötigen und letztendlich auch konsumieren – an die Menschheit senden und somit vielleicht den gleichen Effekt erzielen? Es geht um die Zukunft unserer Nachfahren, ich sorge mich um sie. Auf jeden Fall: weiter so!“