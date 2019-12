Forum : Warum? Darum!

Eine technisch-taktische Frage, immer wieder mal diskutiert, diesmal aufgeworfen von Herrn H. aus Trier: Warum stellt der Volksfreund nicht alle Leserbriefe ungekürzt ins Netz, am besten im Original, also unbearbeitet?

Was meinen Sie, wäre wohl los, wenn niemand „Sorge tragen“ und all die Gemeinheiten, die manche Leute auskübeln, all den Hass, all die Hetze verhindern, eindämmen, eliminieren würde?! Ein Beispiel nur: Fridays for Future. Klimastreik. Demo in Trier. Unsere Reporter berichten (auch) im Netz auf volksfreund.de, auf Facebook – und sofort tobt der Mob, via Kommentar-Funktion: „Da müsste man mit dem SUV reinfahren“ ... „Hat jemand eine Handgranate dabei?“ ... „Laufen die Patienten aus der Psych jetzt frei rum?“ Die Redaktion hat alle Hände voll zu tun, solchen Dreck wegzufegen. Das, lieber Herr H., ist die traurige Wahrheit.