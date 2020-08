Forum : Wanderer, kommst du nach …

Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Aber dann …

Mächtig recken sich die Baumriesen gen Himmel. Fünfzig Meter hoch, mindestens. Wow! Ich halte inne, blinzle in die Wipfel, staune. Wow, wow, wow!

Wanderer, kommst du nach … Naurath im Hochwald, begib dich auf die Fünf-Täler-Tour. Ein Traum, diese Schleife. Der Weg ist das Ziel. Du streifst durch schattige Buchenhaine, schlenderst an murmelnden Bächen entlang, und nachdem du in den Fledermaus-Stollen gelunzelt hast, stehst du plötzlich vor den Baumriesen. Eine Tafel am Wegesrand erläutert: Es handelt sich um Douglasien (Pseudotsuga taxifolia) aus dem westlichen Nordamerika, Oregon Pine, eine raschwüchsige Nadelholzart. Der Volksmund nennt sie: „Die zwölf Apostel“.