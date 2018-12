Migration

Zum UN-Migrationspakt und den Leserbriefen dazu:

Eine Zuwanderung darf natürlich nicht unkontrolliert stattfinden, und Teile des UN-Migrationspaktes sind durchaus diskutabel; in diesem Zusammenhang Nostradamus zu zitieren und die Flüchtlinge so indirekt mit einer Heuschreckenplage zu vergleichen, ist jedoch schlichtweg menschenverachtend. Weiter wird in einem der Leserbriefe die Frage gestellt: „Wo bleibt … der Schutz der Bevölkerung in den Zielländern wie Deutschland?“Mich würde interessieren, ob man sich in den vergangenen 50 Jahren auch eine der folgenden Fragen gestellt hat: Wo kommen die Rohstoffe für meine Elektronikgeräte her, und unter welchen Bedingungen werden diese Rohstoffe abgebaut?

Vielleicht sollte man sich auch fragen, unter welchen menschenunwürdigen Zuständen die Kleidung hergestellt wurde, die man in völlig übertriebener Anzahl im Kleiderschrank hängen hat? Man könnte sich auch fragen, wohin unser Wohlstandsmüll exportiert wird. Oder beispielsweise hinterfragen, womit die eigene Bank die Zinsen erwirtschaftet. Vielleicht mit Investitionen in Waffenexporte, die über Umwege in Flüchtlingsregionen landen? Vielleicht auch Lebensmittelspekulationen, die die Ärmsten der Armen treffen? In den kommenden Jahrzehnten wird zudem ein überwiegender Anteil der Flüchtlingsströme als sogenannte Klimaflüchtlinge deklariert werden. Aber mit dem Klimawandel haben wir ja genauso wenig am Hut wie mit den anderen Fluchtursachen. Lieber an die imaginäre Grenze stellen und diese schützen wollen, als die eigene Lebensweise zu hinterfragen.

Wenn man schon alte Gelehrte zitiert, dann vielleicht doch eher das Alte Testament, in dem geschrieben steht: „Wer Wind sät, wird Sturm ernten“.