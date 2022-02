Politik : 5000 Stahlhelme: Ganz schön großzügig!

Kari Roland Foto: tv/Roland Grundheber

Der Ukraine-Konflikt schient sich zuzuspitzen. Die USA, Großbritannien will seine Militärpräsenz in Osteuropa verstärken und die Ukraine mit Geld unterstützen. Und was macht Deutschland? Schickt 5000 Stahlhelme und ein Militärlazarett.

Seit wann können Stahlhelme laufen?, fragt sich unser Karikaturist Roland Grundheber.