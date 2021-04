Sprache und Medien : Abgegriffene Sprachbilder, abgenutzte Floskeln

Zu den Leserbriefen unter der Überschrift „Inkorrekt, falsch, diskriminierend, irreführend, unlogisch, unverständlich ... und mehr als überflüssig“ (TV vom 24. März) schreibt Hubert Clemens:

Dem Volksfreund gebührt großes Lob dafür, dass er auch solche Leserbriefe veröffentlicht, die sich kritisch zur Arbeit der Redaktion äußern, so zuletzt die Anmerkungen von Eleonore Roth aus Reil zur Übernahme englischer Begriffe anstelle deutscher Übersetzungen in dieser Zeitung.

Man darf hoffen, dass solche Mahnungen auch in die Ausbildung der Volontäre eingehen. Dabei sollte der journalistische Nachwuchs zugleich auch vor dem Griff in die Vorratskiste der gängigen Floskeln und abgegriffenen Metaphern gewarnt werden. Gewiss, wer sähe nicht gern in diesen Zeiten „Licht am Ende des Tunnels“ oder den „Silberstreif am Horizont“?