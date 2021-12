Leserbrief : Abgeordnete halten sich zurück

Diätenerhöhung

Sie kommen einer nach vielen Seiten hin und überdurchschnittlich in Anspruch nehmenden Herausforderung nach – und zwar in der Regel redlich, bei aller menschlichen Unvollkommenheit. Dabei stehen viele in einer Art in der Öffentlichkeit, dass bei ihnen eine bewundernswerte und der Ehrung würdigen Haltung zu erkennen ist.