Medizin : Äußerst wirkungsvoll

Zum Artikel „Wenn beißen hilft: Blutegel-Therapie bei Tieren“ (TV vom 21. Januar) schreibt Dr. Peter Krapf:

Die Blutegel-Therapie gehört zu den ältesten Heilmethoden der Medizingeschichte. Anfang des 20. Jahrhunderts differenzierten Wissenschaftler die ersten Blutegel-Inhaltsstoffe mit entzündungs- und gerinnungshemmender sowie gefäßerweiternder und zum Teil antibiotischer Wirkung. In den vergangenen Jahren wurde die Blutegel-Therapie wieder populär, heute ist sie in wachsendem Ausmaß Bestandteil der Humanmedizin – so wird sie zum Beispiel in der Replantations-Chirurgie eingesetzt, aber auch in anderen Bereichen.