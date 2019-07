Politik : Afrika braucht afrikanische Lösungen

Zur Berichterstattung über Flüchtlinge und die Seenotrettung im Mittelmeer, insbesondere zum Kommentar „Eine pragmatische Lösung“ (TV vom 15. Juli) schreibt Dr. Johannes Michael Nebe:

Ein kritischer Diskurs sollte damit beginnen, ob nicht Fluchtursachen auch fluchtverursachende Gründe haben. Also: Welche Ursachen liegen bei uns in Europa, welche in Afrika? Festgehalten werden kann, dass sich eine regelrechte „Entwicklungshilfe-Industrie“ in den letzten Jahrzehnten in Milliardenhöhe herausgebildet hat. Afrika wird als unmündiger Kontinent wahrgenommen und behandelt. Eigeninitiative und Innovationsfreudigkeit verkümmern. Es müsste deutlich gemacht werden, dass die politischen und wirtschaftlichen Eliten in Afrika vor allem Verantwortung und nicht nur Privilegien haben. Eine von vielen westlichen Geberländern zu beobachtende „Appeasement-Politik“ gegenüber Afrikas Herrschenden hat das Gefälle zwischen einer kleinen politischen und ökonomischen Elite und einer in unsäglicher Armut lebenden breiten Bevölkerung regelrecht zementiert. Insbesondere die sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit erweist sich nahezu in allen afrikanischen Staaten zunehmend mehr als gefährlicher politischer Sprengsatz, der explodiert, wenn sich die Verhältnisse nicht ändern. Wesentliche Ursachen, die den Migrationsdruck unter anderem auf Deutschland erhöhen, sind die in vielen Ländern Afrikas weithin ungelösten ethnischen Konflikte, die ein friedliches Zusammenleben nahezu unmöglich machen.