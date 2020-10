Bildung : Als sei es eine unglaubliche Utopie

Zur Berichterstattung über die Corona-Pandemie und die Situation in den Schulen schreibt Susanne Mehlig:

Ich bin die Klassenlehrerin einer 5. Klasse an einem Trierer Gymnasium und hatte kürzlich eine Unterhaltung mit meinen Schülerinnen und Schülern, die ich gerne teilen möchte. Wie auch in den anderen Schulen herrscht bei uns Maskenpflicht, sobald die Kinder ihren Sitzplatz verlassen. Das bedeutet, dass sie zurzeit nicht in der großen Pause auf dem Schulhof essen können, sondern zum Beispiel nur in den extra dafür eingerichteten zehn Minuten davor. Außerdem findet die Pause für unsere Klassen 5-7 früher statt als für die restlichen Stufen, um Massenansammlungen zu vermeiden. Vor einigen Tagen kam meine Klasse jedoch nicht dazu, vor dieser Pause im Klassenraum zu frühstücken und hat dies dann, weil der Hunger einfach zu groß war, auf dem Hof getan. Beim anschließenden Gespräch haben die Kinder mir dann ihre Lage erklärt und ich habe versucht, sie zu trösten, indem ich ihnen sagte, dass sie hoffentlich bald wieder ohne Maske auf dem Schulhof essen und spielen dürfen. Plötzlich schauten mich 31 überraschte Augenpaare an: „Durfte man früher auf dem Schulhof essen? Ohne Maske!?“