Politik : Als wären sie unfehlbar ...

Zum Artikel „Die AfD – psychologisch betrachtet“ (TV vom 3./4. August) schreibt Peter Oldfield:

Ein Psychogramm der AfD-Wähler ist sicherlich ein interessanter Ansatz, greift aber zu kurz und wirkt ein bisschen herablassend. Wir erleben nicht seit gestern in unserer Gesellschaft eine Art Kulturkampf. Die Ursache dafür liegt in dem weltweiten Umbruch, den wir durchmachen und den wir mit den Worten Globalisierung, Digitalisierung und Migration beschreiben. Diese Erscheinungen verändern das Leben der Menschen, etwa die Arbeitswelt. Der Kulturkampf entsteht, wenn die einen Globalisierung, Digitalisierung oder Migration als Bedrohung wahrnehmen und die anderen darin deutliche Vorteile sehen. Ein soziologischer Ansatz sieht Menschen, die eher sozial-konservativ oder eher sozial-liberal sind. Erstere sind bodenständig und ortsgebunden, schätzen Nachbarschaft und Zugehörigkeit und hegen eine gewisse Nostalgie für eine strukturierte Welt mit Staatsgrenzen, die ihnen Sicherheit bietet. Sie reden am liebsten mit Leuten, die sie kennen. Fremdsprachen lernen strengt sie an. Sie sollen einen erheblichen Teil der Bevölkerung ausmachen.