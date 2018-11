Zum Leserbrief „Lustige Mappe“ (TV vom 24./25. November) schreibt Marianne Lutz:

In die Reihe der Postempfänger von H.M. kann ich mich einreihen. Nur schade, dass „er“ oder „sie“ den Empfängern nicht die Möglichkeit eines persönlichen Dialogs gibt. So muss dieser „Mensch“ nur ein Produkt meiner Fantasie bleiben: männlichen oder weiblichen Geschlechts, alt, jung, dick, dünn, klein, groß, hell- oder dunkelhaarig? Meine Fantasie wird nicht befriedigt. Dem nächsten Brief könnte H.M. doch mal die eigene Personenbeschreibung beifügen! Ich bekomme nicht so viel handgeschriebene Post und freue mich jetzt schon darauf.

Marianne Lutz, Wasserliesch