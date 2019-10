Vitelliusbad : Alternativplanungen in Auftrag geben

Vitelliusbad

Hätte sich die Stadt bei der Frage, unter welchen Kriterien das Land Förderungen vergibt, immer auf dem aktuellen Sachstand gehalten, hätte sie frühzeitig wissen können, dass sich die Richtlinien geändert haben. Nun musste sie sich von Innenminister Lewentz in Kenntnis setzen lassen, dass es neue Vorgaben gibt und das Land den Neubau eines Hallenbades auch dann fördert, wenn die Wasserflächen im Freibad nicht reduziert werden. Genau diese Information hat die „Bürgerinitiative zum Erhalt des Freibads“ (BI) den Verantwortlichen in der Verwaltung schon vor Wochen mitgeteilt. Und diese Information war auch allen Stadtratsmitgliedern seitdem bekannt. Dennoch wurde bei der Einwohnerversammlung am 25. September nur die vorliegende Konzeptplanung vorgestellt, Alternativen wurden nicht präsentiert. Ja, eine Alternativplanung kostet Geld und Zeit. Dennoch bin ich der Meinung, dass Alternativplanungen unter Erhalt der jetzigen Freibad­struktur in Auftrag gegeben werden sollten. Die Kostenschätzung für das Kombi-Bad in der jetzigen Planung beläuft sich auf rund 20 Millionen Euro. Darin enthalten sind die Kosten für den Abriss des Freibads. Wenn auf diesen Abriss verzichtet wird, spart das den Steuerzahler schon mal eine Menge Geld. Aus Sicht der BI benötigt die Stadt Wittlich auch keine vollständig neue Kombination aus Hallen- und Freibad mit teurer und wartungsintensiver Technik (Cabriodach, Hubboden etc.) für 20 Millionen Euro und vermutlich mehr. Vielmehr wünschen sich weite Teile der Bevölkerung „nur“ ein ganzjährig nutzbares neues Hallenbad, ergänzt um einige Attraktionen für Kinder und Jugendliche. Dazu müsste die Versorgungstechnik des Freibads neu gestaltet werden. Über die Umgestaltung des Freibads braucht man erst dann zu diskutieren, wenn dieses tatsächlich sanierungsbedürftig ist und Entwicklungen wie beispielsweise das Einwohnerwachstum und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Nutzung des Bades absehbar sind. Dies würde dem Steuerzahler aktuell mehrere Millionen Euro sparen, unser wunderbares Freibad bliebe erhalten und während der Umbauphase könnte zumindest im Sommer der Badebetrieb aufrecht erhalten werden.