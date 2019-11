Klima : Altersmildes Kopfschütteln

Zur Berichterstattung und zu Leserbriefen über den Klimawandel schreibt Hans J. Hauprich:

Weltuntergang oder doch alles nur Schwindel? Wenn ich mir die Schwedin Greta Thunberg so ansehe, kommt mir als erstes der Gedanke an Kindesmissbrauch in den Sinn. Es ist erbärmlich, ein Kind so in die Öffentlichkeit zu zerren und auch noch als Heilsbringerin und Idol für Schulschwänzer hochzujubeln. Ich kann nur hoffen, dass dies für Greta nicht mit einem Zusammenbruch endet.