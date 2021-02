Gesundheit : Anders ernähren, viel bewegen

Zum Leserbrief von Markus Hendle unter der Überschrift „Hilflos, lächerlich“ (TV vom 6./7. Februar) schreibt Dietlind Dörr:

Ach, wie spricht mir Herr Hendle aus der Seele. Ich vermisse Kampagnen für die Gesunderhaltung der Bevölkerung, etwa zur Stärkung der Abwehrkräfte: Vitamin D3 + Vitamin K2 in den Wintermonaten plus Zink, dazu B-Vitamine, Omega-3-Fettsäuren und Magnesium bei Bedarf – alles in ausreichender Tagesdosierung. Dazu gehört eine ausgewogene Ernährung – kein Fast Food oder Fertiggerichte – mit frischem Obst und Gemüse (möglichst schadstofffrei), wenig Fleisch – mehr Fisch und Geflügel, Vollkornprodukte, Nüsse und Saaten, wenig Zucker und keine Industriefette. Wichtig ist auch eine ausreichende, alkohol- und zuckerfreie Flüssigkeitszufuhr, gut über den Tag verteilt, möglichst der Verzicht auf Tabak und Alkohol und Bewegung an frischer Luft!