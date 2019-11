Soziales : Angelockt und abgezockt

Zum Artikel „Beifang für Betriebsrentner“ (TV vom 12. November) schreibt Ewald Endres:

Grundsätzlich ist der Beschluss, einen Freibetrag für Betriebsrenten einzuführen, positiv zu werten. Endlich hat die Koalition erkannt, dass Menschen, die für Ihr Alter vorsorgen, nicht bestraft werden dürfen.

Leider wurden der Vertrauensbruch und die Ungerechtigkeit aus dem Jahr 2003 aber nur teilweise und leider auch nur geringfügig korrigiert. Was ist mit den Menschen, die vor 2004 Direktversicherungsverträge abgeschlossen haben, um ihre Familien und letztendlich auch sich selbst abzusichern und, wie es die Regierung damals empfohlen hatte, für das Alter vorzusorgen? Versprochen, gebrochen – so geht es allen, die per Direktversicherung fürs Alter vorgesorgt haben. Ihnen wurde in den 80er- und 90er-Jahren versprochen, dass für ihre Altersvorsorge, die sie per Direktversicherung angespart haben, nach der Fälligkeit beziehungsweise bei Auszahlung der Versicherungssumme keine Krankenversicherungsbeiträge zu zahlen sind, sie also beitragsfrei sein würden. Bis 2003 waren diese Auszahlungen aus Direktversicherungen auch beitragsfrei.

Ulla Schmidt (SPD), Horst Seehofer (CSU) und die Grünen haben im Jahr 2004 verantwortungsvolle Bürger, Direktversicherte und Betriebsrentner per Gesetz schlichtweg enteignet.

Diese Direktversicherungen wurden nachträglich als Betriebsrenten klassifiziert, obwohl hier zwingend eine Differenzierung erforderlich gewesen wäre. Eine Direktversicherung ist keine Betriebsrente, insbesondere dann, wenn bei Vertragsabschluss ausdrücklich eine Verrentung ausgeschlossen wurde.

Seit Januar 2004 müssen alle Bezieher von Kapitalauszahlungen der betrieblichen Altersvorsorge den vollen Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlen. Knapp ein Fünftel von Direktversicherungen schneiden sich die Krankenkassen ab, weil unser der Staat das so per Gesetz bestimmt hat. Durch Abzug von fast 20 Prozent für Kranken- und Pflegeversicherung hat die betriebliche Altersvorsorge, insbesondere in Form einer Direktversicherung, erheblich an Attraktivität verloren. Berücksichtigt man noch die mickrigen Zinsen, wird die gute Absicht endgültig zum Minusgeschäft. Das Gesetz wurde am 14. November 2003 beschlossen und trat bereits zum 1. Januar 2004 in Kraft – also schon sechs Wochen später. Die Einführung der neuerlich vereinbarten Grundrente dauert circa 60 Wochen.

Basierend auf dem verfassungsrechtlichen Grundsatz des Vertrauensschutzes (aus Art. 20 Abs. 3 GG) müssen sich Bürger darauf verlassen können, dass nicht rückwirkend in ihre Rechtspositionen eingegriffen wird. Dies gilt umso mehr, wenn einmal getroffene Dispositionen wegen zeitlicher Nähe zum Ende des Erwerbslebens nicht mehr rückgängig gemacht oder korrigiert werden können. Noch schwerer wiegt dabei der Umstand, dass bei dieser Rechtsänderung keine Übergangsregelungen galten, so dass ältere Versicherte überhaupt keine Möglichkeit hatten, die für sie per Gesetz beschlossene Abzocke, die unvorhersehbaren finanziellen Einbußen zu kompensieren.

Angelockt und abgezockt! Kein Betroffener konnte beim Vertragsabschluss diesen Eingriff des Gesetzgebers erwarten. Egal für welche Form einer zusätzlichen Altersversorgung sich jemand entscheidet, willkürliche Gesetzesänderungen können jegliche Planung der Versorgung im Alter zunichte machen. Wer privat vorsorgt, muss im Alter davon profitieren und darf dafür nicht noch „bestraft“ werden.