Leserbrief : Angestellte im Handel sollten uns mehr wert sein

Bluttat an Tankstelle

Zuallererst ein paar einfache Fragen: Wer hat die Menschen mit Lebensmitteln versorgt in der Corona-Krise? Und wer konnte kein Home-Office realisieren, sondern musste jeden Tag aufs Neue raus, um sich dem Wahnsinn zwischen Hamsterkäufen und Klopapier-Terror stellen? Wer durfte sich mit Vorschriften, die sich täglich verschärften, und Kunden, die so gar keine Lust hatten, sich nur ein bisschen anzupassen, rumärgern? Die Sorgen und Ängste der Angestellten im Einzelhandel wurden mit einem Handwink abgetan. Oft genug wurde der Einzelhandel als Auffangbecken für Ungelernte und Erwerbslose abgestempelt. All das ist kaum zu ertragen. Und dann kommt’s: „Der Kunde ist König und immer schön freundlich sein“, so lautete das Credo.