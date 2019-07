Katholische Kirche : Angezweifelt, angepasst, aufgeweicht

Zum Leserbrief „Betonharte Ignoranz“ (TV vom 15./16. Juni) schreibt Volker Lepage:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch Katholiken haben Rechte. Monika Wächter schimpft in ihrem Leserbrief auf den katholischen Glauben. Man könnte meinen, sie spricht vom radikalen Islam. Ihre Kritik ist aber vergleichsweise harmlos. Viel schlimmer ist es, dass es heute innerhalb der Kirche manche Amtsträger gibt, die den katholischen Glauben mitsamt den überlieferten Lehren nicht mehr so recht mögen. Da wird öffentlich angezweifelt, angepasst und aufgeweicht und sogar nach anderen Religionen Ausschau gehalten, als ob das Evangelium von Jesus Christus eine Last wäre.

Papst emeritus Benedikt XVI., der ja übrigens noch lebt und für den wir beten sollten, stand immer fest und treu zu allen katholischen Lehren und wurde dafür angegriffen. Papst Franziskus dagegen hat ein Klima geschaffen, in dem jeder meint, dass der Glaube an die Menschheit angepasst werden müsse und nicht umgekehrt. Das Ziel der Reformer ist eine gemeinsame Weltkirche, die für alle möglichst angenehm ist, in der unser Erlöser Jesus Christus jedoch keine Rolle mehr spielt. Daher die Abu-Dhabi-Erklärung mit dem Groß-Imam, daher die Absetzung von konservativen Geistlichen, daher das Gerede von der universalen Brüderlichkeit und daher das populäre Thema Klimaschutz, weil es das einzige ist, womit man alle Religionen irgendwie verbinden kann.

Erfreulicherweise halten Weihbischof Athanasius Schneider, Kardinal Sarah, Kardinal Müller und andere unerschütterlich am Katechismus der katholischen Kirche fest, auch wenn die Medien dies kaum erwähnen. Jeder kann sich online über ihre Standpunkte informieren. Diese mutigen und treuen Hirten sind den Reformern ein Dorn im Auge. Ein Lichtblick sind sie jedoch für die Katholiken, die ihren Glauben genau so lieben, wie er immer war. Nein, dieser Glaube ist nicht bequem. Er kennt noch Begriffe wie Sünde und Strafe, Himmel und Hölle, aber auch Verzeihung, Barmherzigkeit und ewige Glückseligkeit. Jeder ist eingeladen, freiwillig die Wahrheit von Jesus Christus anzunehmen. Wer sich aber daran stört, soll sich stören. Kritik am Christentum ist ja weltweit erlaubt, was man von manch anderen Religionen ehrlicherweise nicht sagen kann. Aber auch wir Katholiken haben Rechte. Vor allem das Recht, an unserem Glauben festzuhalten, wie wir ihn geschenkt bekamen: vollständig, gut und voller Hoffnung.